Cento anni fa nasceva il triangolino tricolore che ancora oggi campeggia sulle divise azzurre della Nazionale di calcio. Luogo della genesi Fiume, che nel 1920 è sotto la reggenza dei legionari di Gabriele d’Annunzio. È proprio il poeta-soldato a organizzare assieme all'ufficio sportivo militare un incontro di calcio tra fiumani e legionari dannunziani con l’obiettivo di fortificare l’affiatamento tra le due fazioni in vista del futuro combattimento bellico per riunire Fiume all’Italia. La partita viene fissata il 7 febbraio 1920 allo stadio di Cantrida.



Inizialmente si ipotizza di far vestire entrambe le squadre con i completi ufficiali utilizzati per il campionato di calcio dalle formazioni locali di Gloria ed Esperia. I fiumani utilizzano il completo nero-verde stellato dell’Esperia. Alla fine, si decide di far indossare ai legionari la classica camicia azzurra, simbolo della nazionale italiana. All'epoca, però, sulle casacche campeggiava sempre lo scudo sabaudo. Al massimo era successo che, alle olimpiadi inter-alleate di Parigi 1919, gli italiani avessero sfilato con la bandiera bianca, rossa e verde sulle maglie, ma sempre con lo stemma sabaudo al centro. I legionari dannunziani si presentano sul campo con il classico completo composto da casacca azzurra e calzoncini bianchi, ma stavolta sul petto – al posto dello scudo sabaudo biancorosso che campeggiava sulle divise delle nazionali italiane dell’epoca – appare uno scudetto tricolore (bianco-rosso-verde) in foggia sannitico-antica, senza alcun fregio all'interno, che vuole rappresentare il repubblicanesimo. L’idea è quasi certamente di D'Annunzio. Solo lui, d'altronde, poteva intuire la potenza mediatica di una scelta del genere, un vero e proprio scacco alla casa dei Savoia. Si vuole sottolineare come Fiume debba essere riannessa all'Italia sotto il vessillo repubblicano piuttosto che sotto quello monarchico. Le teste di ferro dannunziane perdono per uno a zero con gol dell'istriano Tomag, a segno alla mezzora del primo tempo su assist di Balassa. La partita riscuote successo. Si decide quindi di ripetere l’evento il 9 maggio dello stesso anno in occasione della premiazione delle 10 squadre di calcio, che hanno partecipato al campionato militare vinto da Il Battaglione, e dei podisti che hanno affrontato la Doppia Traversata di Fiume. La partita inizia alle ore 18 e anche in questo caso i fiumani hanno la meglio, vincendo per due reti a una. Al termine della partita, D?Annunzio concede un omaggio ai suoi legionari, regalando loro un buon paio di scarpe.



L'eco della novità arriva presto in Italia e, in particolare, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Così nell’agosto 1924, non a caso dopo l’accordo con il governo jugoslavo che riconsegna Fiume all’Italia, la Figc delibera, in una riunione tenuta a Bologna, che proprio lo scudetto tricolore apparso a Fiume qualche anno prima, diventi il fregio di cui si sarebbe insignita la squadra vincitrice del massimo campionato di calcio italiano. Il 10 ottobre 1924 il Genoa mostra per la prima volta lo scudetto tricolore sulle proprie maglie allo stadio “Marassi”.



Lo scudo, però, è in foggia svizzera, cioè più appuntito all'estremità rispetto a quello coniato da D'Annunzio. Nel ’26 la Juventus vince il campionato. Sulle maglie bianconere appare uno scudo tricolore modificato con l’inserimento del simbolo sabaudo al suo interno. Nel ’31, sotto la pressante discesa del Fascismo, lo scudetto tricolore scompare dalle casacche dei campioni d'Italia. Sulle maglie della Juventus, infatti, il tricolore è sostituito dallo scudo bianco-rosso sabaudo con il fascio al suo fianco. Quando ricompare lo scudetto di D'Annunzio? Conclusa la Seconda guerra mondiale e proclamata la Repubblica, dopo il 1945 i tempi sono maturi anche a livello politico, affinché lo scudetto tricolore dannunziano, simbolo appunto del repubblicanesimo, possa riapparire. A quasi dieci anni dalla morte del Vate, esattamente il 27 aprile 1947, la Nazionale italiana allora allenata da Vittorio Pozzo, gioca una partita amichevole allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze contro la Svizzera. L’Italia si presenta in campo con lo scudetto tricolore in foggia sannitico-antica, lo stesso di D'Annunzio, cioè senza fregi all'interno e arrotondato nell’apice inferiore.

Ed è proprio quello scudetto nato 100 anni fa che ancora oggi è cucito su tutte la maglie delle nazionali sportive italiane.



* Giammarco Menga è tra l'altro autore del libro “Sportivamente d'Annunzio - Il vate tra sport, letteratura e giornalismo” edito da Edizionicroce.



La foto in bianco e nero, che ritrae i legionari con lo scudetto cucito sulle camicie, è tratta da “Lo sport illustrato” del 21 febbraio 1920.