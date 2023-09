Alena Seredova, ex storica di Gianluigi Buffon, è felice e ha trovato l'amore. A Harper's Bazar, Alena ricorda il dolore provato per il tradimento dell'ex portiere, appena ritiratosi e diventato capo delegazione della Nazionale Azzurra: "Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano... Ho smesso di frequentarli".



COME DOVEVA ESSERE IL PARTNER - "Avevo un'idea chiara... E poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta... Ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana. . . Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate" .



