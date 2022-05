In Baviera continuano a interrogarsi sul futuro di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, in scadenza a giugno 2023, sarebbe pronto a lasciare il Bayern Monaco. Come riportato dalla Bild, il club tedesco si sarebbe però opposto alla partenza.



LA POSIZIONE - La situazione, come raccontato in Germania, avrebbe fatto infuriare il giocatore, protagonista di un pesante sfogo al telefono nei confronti della società. Come spiegato sempre dal quotidiano tedesco i testimoni, nonostante una discussione in polacco, raccontano di aver sentito pronunciare, al giocatore, la parola "Barcellona" in più di un'occasione. Indizio che confermerebbe così le voci di mercato di cui il polacco è protagonista ormai da settimane. Il club bavarese ha ribadito in diverse occasioni la posizione nei confronti del giocatore. I saluti, quindi, potrebbero essere posticipati alla prossima estate.