Lo sfogo di Kylian Mbappé è un invito a nozze per i betting analyst. Il giocatore non ha gradito le critiche per le sue prestazioni con la Francia, lamentando che «per chi gioca all’estero è diverso». Un colpo per il Paris Saint Germain, con cui Mbappé è in trattativa per il rinnovo, e un "alert" formidabile per i bookmaker, che oggi , come rileva Agipronews,aprono alla partenza del francese. In caso di addio, la strada è spianata verso il Real Madrid, prima alternativa sul tabellone Sisal Matchpoint a 4 volte la posta. Molto più staccate le altre big potenzialmente a caccia del francese: Manchester City e Manchester United solo a 12,00, per il Barcellona si arriva a 16,00.