Il gesto di questo week end in realtà è più di uno, sono tanti e. Quando il nostro si siede (anzi no, sta quasi sempre in piedi) in panchina, va in onda il classico, uno spettacolo a uso e consumo degli spettatori, i fedeli alla religione di Mou - nello specifico i tifosi giallorossi, ma non solo: il portoghese riscuote consensi unanimi anche altrove - o anche più semplicemente agnostici. La conferma di quanto il “” sia determinante ci arriva dal posticipo di ieri sera,Facciamoci questa domanda:La risposta è duplice:Sì, l’avrebbe vinta prima, giocando in modo diverso ma ancheNo, nessuno sarebbe riuscito a portare la propria squadra oltre le colonne d’Ercole della logica. E allora:. Non è un sospetto, è qualcosa che somiglia a una convinzione. Partite come quella dell’Olimpico, ribaltate in quel modo, arraffate in quel modo, vinte in quel modo; a guardarle con attenzione si scopre la firma in calce.. Ha protestato platealmente (Mou protesta sempre platealmente) quando il rigore era ancora dubbio e l’arbitro lo stava valutando al Var, ha accompagnato la squadra in ogni azione - stai, vai, resta, scatta, copri - ed, anche se in realtà finita (per tutti gli altri) lo era davvero. Il Mourinho che alla fine abbraccia Lukaku e lo bacia sulla nuca prima di mandarlo a raccogliere i meritati applausi sotto la Curva Sud, è quanto di più cinematografico ci abbia regalato questo week end di calcio.Noi la pensiamo così:, che hanno saputo calibrare la propria idea di calcio cavalcando l’evoluzione del calcio stesso;. Cioè: in mancanza di idee di calcio - difesa a oltranza, palla a Lukaku e ci pensi lui -. La Roma quest’anno non vincerà lo scudetto, proverà a fare più strada possibile in Europa ma magari - è la nostra sensazione - concentrerà tutti gli sforzi sulla Coppa Italia.Sottolineerà la vittoria in Conference League e il trofeo in bacheca a Trigoria, ricorderà la finale persa di Europa League e la celebrerà come una vittoria e infine riuscirà nell’ennesimo miracolo, perché quando Mourinho se ne va da qualche posto nessuno come lui riesce a lasciarsi dietro una scia di rimpianto.