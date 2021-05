Questa sera, alle 21, iltenterà l’assalto alcontro lo strafavorito. Davanti ai 9500 dell’, in Polonia, si gioca la dodicesima edizione dellaè una cittadina di circaabitanti, in provincia di Castellón de la Plana, nella, sulla costa sud-orientale della Spagna. Il popolo “industrial y labrador”, come dice l’inno del Villarreal, vive principalmente grazie alle, alle quali è dedicato lo stadio della città, che dopo la ristrutturazione ha preso il nome di. Se il Submarino Amarillo dovesse vincere la finale di questa sera,(davanti ad Ipswich)Nei suoi 98 anni di storia, il Villarreal ha vinto, e due internazionali, due Coppe Intertoto., nel ’98, un anno dopo essere stata acquistata dall’attuale, realizzando un doblete che nella storia è riuscito solo allo Schalke04. In quella squadra giocavano Pepe Reina, gli ex Milan José Mari e Coloccini, e i due trascinatori del gruppo che, due anni dopo, avrebbe conquistato una storica semifinale di Champions: Marcos Senna e Joan Román Riquelme. Faceva parte di quel gruppo anche un promettente ventenne di nome, che di lì a poco sarebbe diventato una leggenda del club. Lui, che oggi gioca nell’Al Sadd, e l’ex storico capitano, ritiratosi l’anno scorso,questa sera contro il Manchester Utd, ma ha una carta importante dalla sua parte:. Il basco detiene ildella competizione, vinte peraltro tutte di fila con il Siviglia,(una con l’Inter e due con la Juve),. Secondo la stampa spagnola. Il colombiano sa benissimo come si vince l'Europa League:nel 3-2 al Dnipro. La sua esperienza, al pari di quella degli altri due veterani, sarà fondamentale, così come lo sarà la voglia di vincere delle tre stelle della squadra, tutte cresciute nel vivaio castellonense: il difensore, il centrocampistae l’attaccante(la presenza di Samu Chukwueze invece è in forte dubbio).Il più giovane dei tre, Pau Francisco Torres, è, quando il club galleggiava in Tercera División.. Era lui ad accompagnare agli allenamenti il nipote Pau, cheed ora, a ventiquattro, ne è diventato una colonna portante, trascinandola a giocare la prima finale importante della sua storia. La fantastica stagione che ha disputato gli è valsa lae si parla da tempo di un forte, sempre attentissimi al mercato della Liga.dell’Emirates Stadium, Pau Torrespensando all’impresa che aveva appena compiuto e all’orgoglio che avrà provato suo nonno, oggi ottantaseienne, davanti alla tv., prima di valutare le numerose offerte che gli verranno messe sul tavolo quest’estate.