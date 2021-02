La svolta societaria in casa Spezia è davvero dietro l'angolo. Il patron Gabriele Volpi si appresta a cedere il club al fondo statunitense MSD e ad uno dei suoi fondatori, Robert Platek, che possiede già il Sonderjyske Foodbold in Danimarca e il Casa Pia AC in Portogallo. L'operazione avrà la sua definizione nella giornata di mercoledì 10 febbraio sulla base di 23-24 milioni di euro.



Secondo quanto riporta Sky Sport, il fondo MSD confermerà in blocco l'attuale staff tecnico e dirigenziale almeno sino al termine di questa stagione e alcuni esponenti della famiglia Platek entreranno nell'attuale board.