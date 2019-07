Lo Spezia punta forte su Martin Erlic. Il difensore croato classe '98 nativo di Zadar in queste ore è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo dove era già stato preso in prestito: lo Spezia ha deciso di investire e puntare su di lui dopo il problema al menisco che lo ha frenato nella scorsa stagione, il talento Erlic è pronto per esplodere.