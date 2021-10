nel weekend che ha sorpreso e deluso molti, in casa. Tra questi anche Robert, da qualche mese proprietario del club ligure che fin dai minuti finali della sfida del Bentegodi si è messo al telefono coi suoi collaboratori per capire come muoversi e quale sia la decisione migliore da prendere, per cercare di risollevare una stagione che è partita col piede sbagliato.Unc'è stato negli spogliatoi di Verona, al termine del quale. Le sue idee e il suo calcio propositivo hanno convinto il club la scorsa estate e, per il momento, l'ex centrocampista di Barcellona e Inter non è stato tagliato fuori dal progetto. Le riflessioni della dirigenza continueranno però nelle prossime ore, fino alSe la situazione dovesse precipitare e il club decidesse per l'esonero, ci sonoe per cui ci sono stati dei sondaggi negli ultimi tempi: da Davidea Rolando, passando anche per Marco, primo obiettivo già qualche mese fa, dopo il burrascoso addio di Vincenzo Italiano. I dubbi dell'ex allenatore di Milan e Torino rimangono anche ora, per tutti i possibili eredi di Motta c'è poi, che non permetterà così di intervenire sulla rosa. Ancora qualche ora di telefonate e riflessioni, poi lo Spezia prenderà la sua decisione.