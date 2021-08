Non c'è due senza tre. Dopo Socios.com (davanti) e Lenovo (dietro), sulle maglie dell'Inter comparirà un altro sponsor: Digitalbits. Il nome dell'azienda nata in California nel 2017 che opera nel settore della tecnologia blockchain sarà presto sulle maniche nerazzurre.



Digitalbits è già main sponsor della Roma, che incasserà circa 12 milioni di euro all'anno per le prossime tre stagione. Invece la cifra per l'Inter sarà sui 5 milioni che, uniti ai 20 milioni di Socios e ai 10 di Lenovo, fanno salire la quota totale a 35 milioni di euro all'anno. In Serie A soltanto la Juventus fa meglio grazie ai 45 milioni di Jeep.