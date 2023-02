, almeno fino a che non lo si tira fuori dalla trappola dell'immobilismo, dalla tentazione di essere sempre uguale a se stesso piuttosto che tentare il rischio dell'innovazione. È l'amara riflessione che si ricava dalla lettura dell'intervista rilasciata a Paolo Bricco del Sole 24 Ore daClasse 1990, figlia di una dinastia di industriali che ha un forte rapporto col mondo dello sport (), Vittoria Gozzi ha inauguratouna società fondata nel 2016 con sede a Chiavari che si presenta come. Una sfida ambiziosa, che fin qui ha dato risultati positivi grazie allo sviluppo di start up comeche si sono rivelate delle scommesse riuscite. Ma il buon esito di queste scommesse dipende non soltanto dalla capacità di individuare e analizzare le società sulle quali investire.in un ambiente, quello dello sport italiano, ancora piuttosto recalcitrante verso l'innovazione.Su questo terreno la miopia dirigenziale riscontrabile nel contesto italiano è un difetto alquanto esteso. E ancor più nelcon la medesima spocchia di coloro che si vantano di avere studiato all'Università della Strada. Per questa fauna di soggetti, l'eventualità di valutareper prevedere l'incombere di infortuni su calciatori sempre più usurati continua a essere cosa aliena. Meglio spendere in improbabili consulenti o in intermediazioni per operazioni che potrebbero tranquillamente essere svolte dai direttori sportivi. Come spiega Vittoria Gozzi,, bloccato entro i soliti circuiti. Sistema che infatti è piuttosto renitente a puntare equity capital nelle start up. I dati comparativi esposti nel corso dell'intervista fanno emergere un dislivello imbarazzante con altri paesi come Francia, Germania e Gran Bretagna.Servirebbe una forte iniezione di novità e in questo senso Vittoria Gozzi ritiene di poterla individuare nella. E fra le tante cose dette durante l'intervista, questa è l'unica sulla quale dissentiamo. Con poche eccezioni,. Nello sport come altrove, il capitalismo italiano deve trovare dentro sé le energie per rilanciarsi. E questa è davvero la sfida più difficile.