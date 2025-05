Lo Sporting CP è campione di Portogallo! L'ultima magia di Gyokeres prima di un'estate da protagonista

AFP via Getty Images

Una settimana dopo quello che è stato definito il derby del secolo contro il Benfica (terminato in pareggio per 1-1),, dando il via alla grande festa per il secondo campionato portoghese consecutivo.2-0, come sottolineavamo in precedenza, è terminata la partita dello Sporting: decisive le reti di Pedroe del solito Viktor. Nel mentre, il Benfica si è fatto fermare sull'1-1 dal Braga: Aquile prima sotto per effetto di una rete su rigore di Zalazar, ma che poi hanno centrato un inutile pareggio nella ripresa del vicecapocannoniere del campionato Pavlidis.(le due squadre avrebbero chiuso il campionato a pari punti e gli scontri diretti, principale criterio con questo scenario, avrebbero favorito i biancoverdi).

Ma anche il terzo in cinque anni e il secondo consecutivo, dopo quello conquistato dal club biancoverde anche nel 2023/2024. Una vittoria arrivata anche grazie al grande contributo da parte di: sono 121, infatti, fra goal e assist, le partecipazioni a rete nelle 99 presenze complessive con lo Sporting. Sono 39 in questo campionato, che gli valgono il titolo di capocannoniere.