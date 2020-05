Non c'è pace perche continua ad essere chiamato in causa dalloper quello che fu, a questo punto si può dire, una drammatica rescissione consensuale che lo portò prima ale poi al. Il club portoghese non si sta dando infatti per vinto e continua ad alzare l'asticella dei ricorsi legali al fine di ottenere un risarcimento quanto più alto possibile dalla causa contro l'attaccante rossonero e farà presto un nuovo ricorso al TAS.Lo scorso mese di Febbraio ha segnatoil Tribunale arbitrale dello sport portoghese,unilaterale del suo contratto. Allo stesso tempo lo Sporting aveva avviato un ricorso contro la rescissione presso la- Secondo quanto riportato da Record in Portogallo, lo Sporting non ha però intenzione di mollare la presa eSempre secondo il media portoghese non ci sarà un contro-ricorso di Leao che però si trova ancora preso in mezzo in un contenzioso che non lo lascia tranquillo. Il suo procuratore,, gli sta dando una mano ma né ile nemmeno ilvogliono essere chiamate in causa in questa delicata questione.