Una piccola iniezione di liquidità, per le casse della Sampdoria, arriverà dallo Sporting Lisbona. Il ‘merito’ è di Bruno Fernandes, passato dal club portoghese al Manchester United, su cui la Sampdoria vantava una percentuale sulla rivendita del 10%. Lo Sporting inizialmente non voleva pagare ma ora, anche a causa della minaccia del Tas, avrebbe deciso di corrispondere la prima tranche del pagamento alla Samp.



Nelle casse di Ferrero, scrive Il Secolo XIX, entrerà quindi la prima rata dei 4,8 milioni dovuti dalla società di Lisbona a quella genovese. La clausola, cosiddetta ‘sell on fee’, era stata inserita anche nella cessione di Muriel, Mustafi e Obiang. Ancora da incassare quelle relative a Skriniar, Schick e Fernando.