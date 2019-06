L’si rinnova, cresce e cambia: l’era targataè iniziata da pochi giorni, ma le strategie di mercato, in entrata e uscita, sono state già delineate, chiare e nette.. Marotta e Ausilio cercano, da tempo, acquirenti seri, società realmente interessate al portoghese. Ci ha pensato il, poi il, ma non si è andati oltre un timido sondaggio. Dal Portogallo però, nelle ultime ore, O Jogo riferisce di unIl club nel quale il centrocampista è cresciuto, dove ha trascorso ben 12 anni, nel quale ha lasciato un pezzo di cuore. I Leoes, che devono sostituire Bruno Fernandes (con ogni probabilità andrà via), starebbero così pensando di riportare a casa Joao Mario.. Non ci saranno chiusure alla cessione, anzi, ma il giocatore non verrà regalato. Come raccontato da calciomercato.com, . Una cifra importante per lo Sporting, alla quale si andrebbe ad aggiungere il pesante ingaggio del campione d’Europa, che attualmente percepisce 2,7 milioni a stagione fino al 2021. Una soluzione potrebbe essere un prestito per un anno, inserendo però nell’accordo un obbligo di riscatto da parte dei lusitani. Diverse le valutazioni da fare, ma intanto c’è un acquirente: e questa è già una parziale vittoria.