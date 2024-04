Lo Sporting vince 4-0 in trasferta, per Gyokeres un palo e un gol... tolto

23 minuti fa



Tutto facile per lo Sporting di Lisbona, capolista in Portogallo: tentativo di fuga definitiva sul Benfica per i ragazzi di Ruben Amorim, serio candidato alla panchina del Liverpool nella prossima stagione, che vincono 4-0 in casa del Gil Vicente nell'anticipo della 29esima giornata e portano a 7 i punti di vantaggio sui cugini del Benfica.



GYOKERES A SECCO - Uno degli uomini di punta dei biancoverdi e poi anche del mercato estivo che ci attende è Viktor Gyokeres: lo svedese dalle medie realizzative impressionanti non è riuscito a trovare il gol, ma la sua pericolosità è sempre alta. In due minuti, verso la fine del primo tempo, ha prima colto un palo, poi è andato a segno ma la sua rete è stata conteggiata come autogol di un avversario. Di Trincao (doppietta) e Diomandé, che piace alla Juventus, le altre reti.