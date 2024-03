Lo Standard Liegi vuole tenere Vanheusden: le condizioni con l'Inter

Il difensore belga di proprietà dell'Inter Zinho Vanheusden potrebbe rimanere allo Standard Liegi, dove si trova in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Secondo Voetbalnieuws, il classe 1999 sta soddisfacendo la squadra dalla quale era arrivato in Italia, che vorrebbe tenerlo un altro anno. 21 presenze in campionato più due in coppa per Vanheusden.



Il problema è rappresentato dalla cifra per riscattarlo, considerata troppo alta. Per questo i belgi avrebbero in mente di discutere con l'Inter un nuovo prestito del giocatore ex Genoa e AZ Alkmaar. La trattativa potrebbe essere presto aperta.