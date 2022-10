Arriva dalla Spagna l'ultima idea di mercato della Juventus.i, 22enne portiere georgiano del Valencia. Leggi Georgia e pensi a Kvaratskhelia, l'affare estivo del Napoli che sta colorando la Serie A con giocate, assist e gol, ma in questo caso le cifre da mettere sul tavolo per portarlo in Italia sono molto diverseche solo le grandi squadre possono permettersi.Mama infatti ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2027, con la clausola rescissoria che è passata da 20 a100 milioni di euro. Merito anche di Gattuso che quest'anno lo ha scelto definitamente come titolare e si è sempre schierato al suo fianco, anche dopo l'errore contro l'Elche ("Dopo la partita mi ha detto che gli dispiaceva per l'errore e ioIn tante partite ci ha salvati con buone parate"). A 20 anni gli errori fanno parte del percorso di crescita, ancor di più se si pensa che fino 16 mesi fa Mamardashvili difendeva i pali della Locomotive Tbilisi.A offrirlo al Valencia è stato un intermediario spagnolo, Antonio Sanchez, l'ok al suo acquisto è arrivato da José Jiménez, responsabile dello scout del Valencia.Nel giugno 2021 Mamardashvili è volato in Spagna per vivere il suo sogno, ha lasciato un club minore eper mettersi in vetrina nella Liga. Gli infortuni di Cilessen e Domenech gli hanno dato la chance di farsi di notare in prima squadra, la scorsa è stata la stagione dell'esplosione, questa quella delle conferma. La prossima, magari, del salto in una big.che ci aveva provato negli ultimi giorni dell'ultima finestra di mercato.