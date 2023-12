Lo Stoccarda vuole tenere Deniz Undav: c'è un'opzione di acquisto dal Brighton di circa 12 milioni di euro in estate. Fabian Wohlgemuth, il ds, ha confermato a Sky:



"Ci sono diversi partiti al tavolo e noi non abbiamo la massima influenza a questo tavolo. Deniz ha un contratto con il Brighton e anche il club inglese avrà un ruolo di primo piano nel decidere come evolveranno le cose in questa situazione. Ci stiamo lavorando, ma probabilmente ci vorrà ancora un mese circa prima che sia possibile finalizzare le cose in questo contesto".