Si chiama Bianca Dobroiu e di lavoro fa la modella, o meglio faceva fino all'inizio del lockdown per il coronavirus di cui è stata una sfortunatissima protagonista. Sì perchè Bianca, 22 anni di origini rumene, è ufficialmente la paziente 1 del focolaio di Bologna del virus.



Ricoverata con sintomi gravi (difficoltà respiratorie, febbre a 41 e tosse) a fine febbraio, è subito risultata positiva al tampone, ma dopo neanche una decina di giorni è migliorata al punto da essere dimessa e rimandata a casa in isolamento preventivo. I tamponi successivi sono però risultati sempre positivi e ora sono 60 i giorni di positività al virus per lei.



"I sintomi sono spariti del tutto - ha dichiarato in una storia di instagram -, ma purtroppo il virus non sparisce. Sono positiva da 60 giorni, ma non è colpa mia. Sto in casa, non mi muovo e sto bene. Non ho più alcun sintomo, riesco anche a fare attività fisica, ma continuo a risultare positiva ai tamponi". E per lei l'isolamento in casa continuerà ancora.