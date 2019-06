Quella di ieri è stata una, che con la sua nazionale ha battuto 2-0 la squadra di Deschamps nel terzo turno di qualificazioni a Euro 2020. L’esterno d’attacco della Roma ha siglato col destro il 2-0 al 40’ del primo tempo battendo Hugo Lloris. Questa mattina il post sui suoi account social per festeggiare: “È stata una delle notti più speciali della mia carriera. Il nostro percorso è luminoso, andiamo insieme verso vittorie più grandi”. Una grande soddisfazione per Under, che ha chiuso la stagione in giallorosso con 6 gol e 11 assist in 33 partite tra Serie A e coppe. Diversi problemi fisici hanno condizionato la sua annata alla Roma, prima con Di Francesco e poi con Ranieri., soprattutto dopo quanto aveva fatto vedere al termine della sua prima stagione in giallorosso, ma Under non è stato in grado di confermarsi. O meglio, lo ha fatto solo in parte.- A sprazzi ha mostrato tutto il suo talento, quello che i francesi hanno potuto vedere ieri, nella sfida contro la sua Turchia.per l’esterno classe 1998. La Roma ha già deciso: lo venderà al miglior offerente dopo averlo acquistato per 14 milioni di euro dal Basaksehir.. L’Arsenal tra le due è la squadra più interessata e già nelle prossime settimane dovrebbe formulare un’offerta da circa 30 milioni ai giallorossi. Non basterà per la chiusura dell’operazione, ma le parti sono al lavoro: è uno dei nomi fatti da Emery alla dirigenza per rinforzare la squadra londinese. Per caratteristiche,(atteso domani nella Capitale), ma la società ha già deciso: