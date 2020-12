Nonostante le cinque Champions, altrettanti Palloni d'Oro, tutti i record e via discorrendo.Erano 12 prima della partita perfetta della Juve, sono diventati 14 grazie ai due calci di rigore che hanno aperto e chiuso lo 0-3 che ha permesso ai bianconeri di conquistare all'ultimo atto il prezioso primo posto del girone di Champions.Pure dalle parole a caldo di Leonardo Bonucci è venuto fuori come proprio il duello tra alieni sia stato uno dei motivi che hanno convinto la Juve a fare la Juve:A CASA MESSI. Mai o quasi mai Ronaldo fa quello che ha fatto questa volta in fase di non possesso. Serve un'occasione speciale. Il duello con Messi lo è. Già nel primo tempo ha ripiegato fino al limite della sua area di rigore. La giocata del match, poi, non è stata realizzata negli ultimi trenta metri. La zona CR7 questa volta è stata un'altra. Vedere Ronaldo a partita quasi conclusa e con il risultato ormai in ghiaccio, inseguire, rincorrere, pressare e infine rubare palla potendo quasi guardae negli occhi Gigi Buffon è una rarità. Quella palla era tra i piedi di Messi. Allora non è solo una rarità, ma un messaggio, un capolavoro. Anzi, una firma. Quella del dominio. Per questa volta al Camp Nou, in Champions, il vincitore non risponde al nome di Leo Messi, che pure ci ha provato a lungo. Questa volta il dominio è tutto di Cristiano Ronaldo. Fuoriclasse, fenomeno. Per tutto ciò che ha fatto senza il pallone tra i piedi. Ah, all'andata non c'era.