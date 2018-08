Secondo il Mirror, per il Manchester United si è complicata la pista che porta a Jerome Boateng. Sul difensore del Bayern sarebbe infatti piombato il Paris Saint Germain. La United ha cosi iniziato a guardare in patria per il possibile sostituto. Sono due i principali candidati: Maguire, reduce da un ottimo Mondiale in Russia, e Alderweireld del Totthenam, valutato dai londinesi 55 milioni di sterline, 15 milioni in piu rispetto all'offerta dei Red Devils.