Il centrocampista Romain Faivre sta stupendo tutti alla sua prima stagione fra i professionisti. Arrivato quest’estate dal Monaco B, il ventiduenne francese si sta imponendo in Ligue 1 con la maglia dello Stade Brestois (5 gol e 3 assist). Secondo l’Equipe, su di lui ci sarebbero alcuni club importanti come l’Olympique Lyonnais, il Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen e il Leeds Utd, ma Faivre ha un contratto che scadrà nel 2025 e, per il momento, il club bretone non è intenzionato a venderlo, a meno di offerte irrinunciabili. Lo ha dichiarato lo stesso DS al quotidiano francese.