Giorgio Scalvini è forte, giovane, di personalità, capace di giocare in ogni posizione della difesa e pure a centrocampo se necessario. Insomma, è perfetto per qualsiasi squadra voglia investire su un talento dal sicuro avvenire. La Juve su di lui si è mossa da tempo, scontrandosi però contro una concorrenza che aumenta settimana dopo settimana. Proprio come la valutazione che ne fa l'Atalanta: ora è stato sfondato il muro dei 40 milioni, potrebbero pure non bastare. Forse troppo per la Juve, che però non molla. E studia una mossa.