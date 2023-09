Seguito in estate anche dall'Inter, Dodi Lukebakio ha deciso di trasferirsi al Siviglia. L'attaccante ha spiegato la propria scelta a Marca: "Perché hanno mostrato interesse, quindi quando un club come il Siviglia mostra interesse, ovviamente devi ascoltare. Non devi pensare così tanto perché è un club di alto livello ed è quello che voglio, giocare per mettermi in mostra, per migliorare. Non è stato difficile scegliere il Siviglia. Quando abbiamo parlato guardavo tanti video su YouTube, ad esempio quando vinsero l'ultima Europa League e vedevo anche che la situazione non è stata facile l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione. Anche a gennaio c'era interesse e ho seguito il Siviglia. Non tutto, ma so tante cose del Siviglia. Guardo molto calcio".