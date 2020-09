Un ragazzo d'oro, che potrebbe giocare in Serie A. Non lasciatevi ingannare dall'età.. L'attaccante ceco classe 2002 ha chiuso l'ultima stagione con la prima squadra dello Sparta Praga, giocando 28 partite ricamate da 4 gol e 8 assist, numeri convincenti per un talento che Calciomercato.com vi ha presentato a inizio luglio con il direttore sportivo Tare al lavoro per capire la fattibilità dell'affare. Lo Sparta Praga, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022, spara alto, vuole 20 milioni di euro, ma è disposta ad ascoltare tutte le offerte. Che i biancocelesti non hanno ancora presentato.Hlozek non piace solo alla Lazio, il suo nome è da tempo sul taccuino del Milan e della Juventus. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la Juve stravede per lui e da due anni sta provando a portarlo a Torino.ma il costo del cartellino e soprattutto la volontà del ragazzo, che vuole portare avanti la sua crescita a Praga, hanno bloccato il trasferimento. Ora c'è la Lazio, che vuole regalarsi uno dei 2002 più promettenti in circolazione.