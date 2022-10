In vista del mercato di gennaio, il Milan ha messo nel mirino l'esterno del Midtjylland, Gustav Isaksen e lo sta facendo seguire dai suoi scout. L'esterno destro d'attacco classe 2001 è stato individuato come un possiibile rinforzo in virtù dei problemi che stanno avendo sia Alexis Saelemaekers che Junior Messias. E oggi, nella gara di Europa League fra la formazione danese e il Feyenoord, Isakesen ha trovato il gol del 2-1 con un bel tiro dal limite sotto il sette.