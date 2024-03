Lobotka: 'Siamo il Napoli non il Real! Futuro? Sono felice, ma...'

Fino ad oggi è stata una stagione travagliata per chiunque in casa Napoli. Perfino per chi lo scorso anno non ha praticamente sbagliato nulla, ovvero Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro è partito con qualche difficoltà dettata dalle volontà di Garcia, per poi riprendersi tornando ad essere centrale nel gioco del Napoli sotto la guida di Mazzarri prima e Calzona successivamente. Xavi ha speso parole importanti per lui alla vigilia del match contro il Barcellona e ora arriva il riconoscimento tanto atteso: Lobotka è stato nominato miglior giocatore slovacco del 2023. Dopo aver ricevuto il premio dalla Federazione slovacca ha speso alcune parole:



PREMIO E NAPOLI - "Per me questa è una gioia indescrivibile, sono felice per il premio che è un grande stimolo. Non pensavo di vincere, ne sono orgoglioso. Questa vittoria è un premio per la stagione fatta con lo scorso anno col Napoli. Il 2023 è stato strano, la prima parte è stata bellissima, la seconda parte no".



TROFEI E FUTURO - "Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci. Il futuro? A Napoli sono felice, ma non so cosa accadrà".