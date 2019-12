L'esperienza al Celta Vigo è ormai agli sgoccioli, il futuro di Stanislav Lobotka può essere in Italia. Il centrocampista slovacco è da tempo nel mirino delle big di Serie A, soprattutto del Napoli che ora è pronto ad affondare il colpo, grazie anche alle ribassate pretese economiche del club spagnolo: non più i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, possono bastare anche meno di 25 milioni per assicurarsi il classe '94.



NAPOLI AVANTI - E gli azzurri si sono avvicinati molto a questa cifra: con la benedizione di Gattuso, che conosce e apprezza il giocatore, Giuntoli ha presentato un'offerta da 16 milioni più bonus fino a 18 milioni, ma non è escluso che la proposta possa essere alzata ulteriormente. D'altronde sono sfumate le possibilità di riportare in Italia Lucas Torreira, tolto dal mercato da Mikel Arteta al momento del suo arrivo all'Arsenal, pronto a salutare invece Granit Xhaka (direzione Hertha Berlino), per questo il Napoli ha virato con decisione su Lobotka e spinge sull'acceleratore.



TENTATIVO MILAN - Anche perché la concorrenza non manca, pure in Italia. Il Milan infatti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ha fatto un sondaggio con il Celta per lo slovacco, Boban e Maldini sono pronti a mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto: una soluzione questa, tuttavia, non gradita al club spagnolo, che vuole cedere il giocatore a titolo definitivo ed è disponibile ad abbassare le proprie pretese anche fino a 20 milioni di euro complessivi. Il Napoli resta molto avanti, ma il Milan c'è: scatta il duello per Lobotka.