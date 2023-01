Sasha Huet Baranov, agente di Stanislav Lobotka, è intervenuto in diretta ai microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre): "Questo anno mi diverto ad ogni gara del Napoli: sono uno spettacolo. Non sono sorpreso, stanno confermando quanto di buono fatto in precedenza. Il rendimento del Napoli è un mix di cose, non può essere solo fortuna o la buona stella. Questa squadra ha grande qualità e lo sta dimostrando con i fatti.



Paragone Lobotka-Iniesta? Quando è arrivato a Napoli dal Celta magari ha avuto tempo per adattarsi. Gattuso è una bravissima persona, ma sulla parte tecnica non c'era sintonia con Stanislav. Spalletti ha subito capito come far giocare Lobotka capendo la sua qualità, loro due si sono subito trovati. Hanno un grande rapporto di fiducia. Sul paragone con Iniesta dico che Lobotka è Lobotka, ognuno ha un suo stile di gioco. Sicuramente è qualcosa che ci inorgoglisce. Spalletti ha capito come gestire al meglio Stanislav.



Lobotka nel suo ruolo è tra i migliori al mondo, lo dico tra 3-4 anni. Quando dissi questo, molti mi risero in faccia. E' un grande lavoratore, vuole vincere e non è uno che si accontenta. Non si pone limiti. Rinnovo con il Napoli? L'accordo lo abbiamo, procediamo tra poco con la società. L'accordo si farà tra poco, non vi preoccupate. Va ringraziato Giuntoli, Lobotka è contento di stare a Napoli. Si farà tutto tra poco".