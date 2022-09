È diventato il giocatore chiave dello scacchiere di Spalletti, l'unico veramente insostituibile e di cui si sente l'assenza. Eppure il percorso dello slovacco non è stato semplicissimo. Tutt'altro. Ce ne ha messo di tempo per venire fuori e per diventare tanto importante, con le difficoltà che lo hanno colpito per oltre un anno.- Si è fatto presto, fin troppo, a definire Lobotka un flop., il suo rendimento non è mai stato veramente all'altezza delle aspettative sotto la gestione. L'ex Betis è scivolato in fondo alle gerarchie del tecnico calabrese e ha evidenziato- Già, in occasione del primo ritiro di Dimaro, appariva uDa lì è iniziata la risalita che lo ha portato ad essere un punto di riferimento per, riuscendo a sgomitare anche nel centrocampo a due nonostante la presenza di Fabián Ruiz ela passata stagione. Oggi scherza buttando un occhio al passato: "L'ho fatto per mettermi in mostra, non c'è una taglia maggiore così quando qualcuno mi farà una foto non dirà che sono di nuovo grasso".Contro il Lecce, infatti, dal primo minuto Ndombele e Anguissa hanno faticato a fare il suo lavoro, che con il passare delle partite diventa sempre più prezioso. Così come contro lo, ma l'ingresso in campo ad inizio ripresa ha cambiato volto al match. Testa alta e pulizia dell'azione, mai paura di portare palla davanti la difesa, una percentuale quasi nulla di errori, qualità e tanta personalità. A questo si è aggiunta anche la fase di interdizione, che è stata importantissima contro il Milan. Guardando al passato Lobotka sarebbe potuto anche partire, quando a luglio 2021 era reduce da un'annata complicatissima.. Di registi così inse ne vedono veramente pochi e la preoccupazione di poterlo perdere ci sarebbe, viste le prestazioni mostrate in campo.