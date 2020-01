Finalmente Stanislav Lobotka è un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista slovacco ieri ha svolto i primi allenamenti con la squadra ed ecco che oggi arriva il messaggio per salutare il Celta Vigo e ringraziare il Napoli per questa opportunità.



IL MESSAGGIO - "Ciao miei cari fan! Quando qualcosa finisce, inizia qualcosa di nuovo. L'anno 2020 è iniziato come l'anno migliore di sempre. La mia piccola principessa è entrata nella nostra vita e in un altro giorno ho firmato per una delle migliori squadre d'Europa. È davvero un grande passo nella mia carriera e lo apprezzo davvero. Vorrei ringraziare il Celta Vigo per una fantastica opportunità che mi ha dato, un grande grazie ai miei compagni di squadra e allenatori e ai miei amici che ho incontrato a Vigo!!! Non vi dimenticherò mai... Grazie per tutti i vostri complimenti. Sono onorato di far parte del Napoli e prometto che farò del mio meglio".