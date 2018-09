Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni CalcioNapoli24 TV: "Il livello della serie A è cresciuto e c'è più interesse sicuramente con l'arrivo di Ronaldo. Tuttavia il campionato italiano resta ancora dietro alla Premier League. Hamsik può fare il regista perché l'ha fatto già con la nazionale per me è uno dei più forti nel panorama calcistico attuale. Lobotka a Napoli già a gennaio? In un periodo dove c'è la sosta, la stampa deve avere qualcosa da scrivere. E' presto per dirlo, solo da novembre si potrà capire se ci saranno nuovi sviluppi. Per ora sono solo delle voci. Conosco molto bene Giuntoli, ma non è cambiato nulla dopo i contatti che ebbi con lui qualche tempo fa. Il rapporto con Hamsik è fantastico, Napoli è tra i club più importanti d'Europa e l'ambizione nostra è quella"