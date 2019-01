Secondo la Gazzetta dello Sport, procedono senza sosta i contatti tra il Napoli ed il Celta per Lobotka: "In queste ore i suoi contatti col Celta Vigo sono frenetici. Il diesse ha puntato su Stanislav Lobotka, 24 anni, nazionale slovacco, per migliorare il centrocampo anche in considerazione dell’eventuale cessione di Marko Rog, al Siviglia. Col club spagnolo sta provando a stringere i tempi per avere già in questa sessione di mercato il centrocampista slovacco. L’offerta presentata dal Napoli è di 5 milioni di euro per il prestito immediato più 20 milioni a giugno per definire l’operazione a titolo definitivo. Rispetto alla prima richiesta, dunque, ballerebbero 5 milioni di euro che riguardano il riscatto: il Celta ne ha chiesti 25. Ad Ancelotti, Lobotka piace, nella scorsa estate, ci fu un contatto telefonico tra i due ed il ragazzo rimase entusiasta del colloquio avuto col tecnico napoletano. Su di lui, in ogni modo, si sta spendendo pure Marek Hamsik, compagno in nazionale: il capitano ha garantito sulla bontà dell’operazione e sulle qualità dell’amico slovacco. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi, Giuntoli crede molto in questo ragazzo e farà di tutto per trovare un accordo che soddisfi le parti"