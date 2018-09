Il centrocampista del Celta Vigo, Stanislav Lobotka ha parlato in conferenza stampa del suo futuro aprendo ad un addio: "Sì, in estate c’erano offerte da diversi club, ma giocherò con il Celta almeno per metà stagione. Futuro? È chiaro che tutti i calciatori del Celta vogliano provare un’avventura in un club più grande in Europa. Nel calcio, tutti vogliono giocare in Champions League. Ad ogni modo, sono felice qui, mi concentro sul fare bene con Celta, poi a gennaio vedremo cosa succede".