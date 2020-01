, che ieri aveva così parlato della vicenda: “Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri”.sta spingendo ogni giorno di più per far sì che le società trovino un accordo definitivo e totale.si va avanti con fiducia, resta una distanza minima tra la richiesta degli spagnoli e l’offerta di De Laurentiis. L’ultima proposta del Napoli, quasi 20 milioni bonus compresi, si avvicina alla cifra pretesa dagli spagnoli, tra 22 e 23 milioni di euro. Lobotka spinge, il Celta non molla anche perché il 25% della somma ricevuta dovrà essere girata al Nordjaelland, club nel quale lo slovacco è cresciuto.In giornata intanto è spuntato un altro indizio, dai social”. Un’ambizione, evidentemente, condivisa anche dallo slovacco. Che spera che tutto si concluda, con una fumata bianca, entro la metà della prossima settimana.