, oltre al ritorno die all'arrivo del giovane brasiliano. In questo momento, per i bianconeri e per, l'ex Sassuolo diventa un giocatore fondamentale, da subito.: un minuto a Udine, a fine partita sul 2-2, e 24 minuti nel ko interno con l'Empoli. In seguito è arrivata la, quando è stato uno dei migliori fra gli Azzurri. Basta, stop., con un punto in classifica, con qualche acciacco e con il problema dei sudamericani impegnati a oltranza nelle qualificazioni mondiali, è già attesa da una serie di partite in cui èIn una settimana:Partire in cui serviranno mente fredda e cuore caldo. Partite nelle quali, il settore più in difficoltà della squadra e il meno rinforzato, ormai da tempo, sul mercato. Conancora infortunato,in nazionale e acciaccato,alle prese con problemi disciplinari,in rodaggio eancora alla ricerca di un ruolo e di una dimensione in questa Juve (che voleva venderlo e non ci è riuscita), e soprattutto con. Troppe responsabilità? Forse sì, ma la Juve di oggi ha un bisogno tremendo, quasi disperato, di lui. E il classe 1998 di Lecco ha l'onore e l'onere di doversi far trovare pronto.