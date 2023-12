Il centrocampista della Juventus e della Nazionaleè fra i protagonisti dei CONI Lombardia Awards, evento che si tiene nel sempre suggestivo scenario dello stadio San Siro di Milano. Il calciatore bianconero ha fatto un bilancio del suo 2023 e ha rilanciato la sfida in chiave scudetto all’Inter dopo il recente pari sul campo: “e questa è la strada giusta.Noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso, stiamo crescendo. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, alcuni giovani devono maturare. Abbiamo i nostri obiettivi e daremo tutto fino alla fine”.- Se per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri la parola “” non viene pronunciata mai, forse anche per questioni scaramantiche, Locatelli non ha invece problemi a riportare quelle che sono le sensazioni all’interno dello spogliatoio:", ha dichiarato il giocatore lecchese, intercettato dai cronisti presenti ai CONI Lombardia Awards a Milano. Infine Locatelli ha rilasciato una battuta sull’ex compagno di squadrai, fresco di ritiro dal calcio giocato: "Per me è un fratello maggiore, gli voglio tanto bene. È venuto al mio matrimonio e lo sento spesso. Ho cercato di rubargli tutto il possibile quando giocavo con lui. Una persona eccezionale".