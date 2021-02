L’errore decisivo dal dischetto nella finale di Supercoppa italiana gli aveva sottratto autostima e serenità. Lorenzo Insigne aveva bisogno di sfatare il suo più grande tabù: trasformare un calcio di rigore contro la Juventus, dopo aver fallito in tre occasioni. Il capitano del Napoli ci è riuscito nell’ultima sfida ai bianconeri, interpretata dal 24 azzurro con maturità e confermando ancora valori da Top Player (95% di IET e 94% di IEF)., come ci informano il 97% di efficienza negli 1 contro 1 e un 96% in K-Solution che indica una capacità quasi impeccabile nelle scelte ottimali. Quella del leader azzurro è stata una prova, così come per il resto della squadra, di grande sacrificio, contrassegnata da un importante lavoro in fase di interdizione (Aggressività Difensiva 95%). Lo spirito di immolarsi per la causa Napoli si evince anche dai valori di carico esterno sviluppati contro i bianconeri (11,3 km percorsi di cui 2,8 ad alta velocità), nonostante Insigne abbia ancora ampi margini di miglioramento nelle azioni di Pressing (87%)., oramai non più una novità. Anche contro il Crotone il playmaker neroverde ha confermato un’Efficienza Tecnica del 94%, dovuta soprattutto alle ottime capacità in fase di impostazione (K-Pass e K-Movement 96%), completando con successo quasi il 70% dei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà. La crescita del centrocampista ex Milan in questa stagione si è palesata anche nei movimenti senza palla, con un pressing stabile al 94%, anche se deve migliorare dal punto di vista fisico, soprattutto nelle azioni ad alta accelerazione, dove attualmente l’Efficienza non supera l’87%. Il rendimento del Sassuolo in questo campionato è ascrivibile soprattutto al suo regista, che ha contribuito al piazzamento dei neroverdi al secondo posto della speciale classifica di Stabilità Tecnica (98%) al termine del girone di andata.Dulcis in fundo,protagonista fino a quel momento di un andamento quasi perfetto in trasferta. L’impronta data ai liguri da parte del suo allenatore è ormai chiara: con il 98,1%, è la formazione con la più alta Stabilità Tecnica del campionato. Contro i rossoneri lo Spezia si è confermato come la vera sorpresa di questa stagione, completando addirittura il 71% di passaggi ad alta difficoltà, producendo 18 occasioni di 1 contro 1 e saltando l’uomo nel 55% dei casi. Numeri che parlano di una prestazione spregiudicata, senza alcun timore reverenziale per l’avversaria. Questa sfrontatezza è stata ravvisata in alcuni elementi in particolare, su tutti Agudelo: se non fosse stato per la prestazione maiuscola di Lukaku, avrebbe vinto a mani basse il premio di MVP di giornata. Il colombiano classe ’98 ha fatto registrare un Indice di Efficienza Tecnica del 96%, con una performance di altissimo livello fisico soprattutto nelle azioni ad altissima accelerazione (IEF 97%) e concludendo positivamente tutti gli 1 contro 1 offensivi, senza tralasciare un 66% di passaggi tentati ad alta difficoltà.