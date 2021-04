. Qualche settimana fa era arrivato il primo gol con la Nazionale, l'ennesima soddisfazione di una crescita ormai evidente e di cui si sono accorti diversi top club. Nei giorni scorsi il centrocampista del Sassuolo ha dichiarato di sentirsi pronto per una big , chi ha messo da tempo gli occhi su di lui è la, con Andrea Pirlo che stravede per il classe ‘98 e lo aveva indicato già la scorsa estate come obiettivo numero uno per alzare la qualità della sua rosa.