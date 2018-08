Conferenza stampa di presentazione per Manuel Locatelli, che ha così parlato da nuovo giocatore del Sassuolo: “Buongiorno a tutti, ringrazio tutti, sono contentissimo di essere qui. Il Sassuolo mi ha cercato tanto e mi ha fatto sentire importante, ha creduto in me. Cercherò di fare del mio meglio per ambire a grandi risultati”.

Sulla recompra del Milan poi mancata: "Su queste cose tecniche si sono occupati procuratore e società, io penso al campo e sono contentissimo di essere qui. Col Milan ho segnato al Sassuolo, ho esordito al Carpi, forse l'Emilia Romagna era il mio destino".

Sulla posizione in campo: "Deciderà il mister, mi sento più a mio agio da regista ma posso fare anche la mezzala. Dal punto di vista fisico sto bene, mi sono sempre allenato, ho fatto ritiro e tournee, sono pronto".

Sul match con l'Inter: "Sarà difficile, ma cercheremo di fare bene. Se giocherò o meno lo sceglierà il mister".

Sul Milan: "Posso solo ringraziare il Milan, mi ha fatto sognare, ora si apre un nuovo capitolo per me".

Sul Sassuolo: "Qualche ragazzo lo conosco dalla Nazionale, il mister è carico, la realtà mi piace, sono contento di essere qui. Di Adjapong il primo messaggio di benvenuto? Con lui è nata un'amicizia in Nazionale, ci troviamo bene insieme, è stato bello ritrovare lui, Berardi e Di Francesco".

Sulla Nazionale: "E' un sogno che hanno tutti i ragazzi, ma per arrivarci devo far bene nel Sassuolo. Al momento penso all'Under 21 e poi si vedrà".

Su De Zerbi: "Mi ha parlato bene di lui anche De Vecchi, poi il mister mi ha chiamato e mi ha spiegato le sue idee, sono contento di essere qui anche per questo".