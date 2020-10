Manuel, centrocampista del, parla del momento in casa neroverdi ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo restare con i piedi per terra, anche se essere a 10 punti dopo 4 partite è motivo d'orgoglio per tutta la città. Per la squadra che abbiamo non dobbiamo tirarci indietro: il primo obiettivo è sicuramente la salvezza, ma dobbiamo sognare più in grande e puntare all'Europa. Il merito di questi risultati è sicuramente di tutto il gruppo, perché lavoriamo insieme da tre anni e il segreto è che siamo diventati ancora più squadra. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, De Zerbi è con noi e lo seguiamo, c'è grandissima disponibilità. Abbiamo il nostro credo che è quello di tenere sempre palla e di finalizzare il possesso andando in porta, non forzando le giocate e aggredendo subito quando perdiamo la palla"."Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non lo avevano fatto. Sono più completo, tutto questo grazie al lavoro svolto ogni giorno con i miei compagni e con De Zerbi e a tutta la fiducia che mi è stata data. Il segreto è nell'equilibrio che ho trovato dentro di me. Mi trovo bene giocando a due ma anche a fare la mezzala, non è il ruolo ma l'interpretazione che mi caratterizza Sicuramente dovrei fare più gol, questo è chiaro ed è uno degli obiettivi di quest'anno. La Nazionale non la regalano, va conquistata ogni domenica e poi va riconquistata. È un motivo d'orgoglio avere altri due compagni con me, anche lì vogliamo tenere la palla e c'è un gruppo unito, che porta avanti le stesse idee".