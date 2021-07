La Juventus e il Sassuolo continuano a trattare per Manuel Locatelli, soprattutto in virtù della volontà del centrocampista di andare alla Juve e di non prendere neppure in considerazione le ottime offerte dell'Arsenal.

Ora però c'è una novità: il club neroverde ha fretta di chiudere!

IL PUNTO COMPLETO DELLA SITUAZIONE SU ILBIANCONERO.COM