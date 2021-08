Ore di attesa, forse le ultime. Poi inizierà la giornata dell'incontro, l'ennesimo, tra Juventus e Sassuolo. Argomento? Sempre il solito, Manuel Locatelli. Che vuole i bianconeri e che i bianconeri vogliono, ma per cui non hanno ancora trovato un accordo col club emiliano, fermo sulle sue richieste. Il prezzo è rimasto quello da inizio mercato, 35 milioni di euro come base di partenza, a cui aggiungere poi i bonus.



IL PUNTO - La Juve non si è mossa dalla sua prima proposta, 25 milioni di euro più bonus legati al rendimento della squadra e del centrocampista, che possono portare il totale a un massimo di 32 milioni. Resta quindi la distanza, che i contatti di queste settimane e la voglia del classe '98 non sono riusciti a colmare. Il fatto che si continui a parlare, a vedersi e ad aggiornarsi indica però la volontà comune di non arrendersi, di lavorare per raggiungere un punto di incontro. E l'ottimismo che filtra in queste ore, soprattutto sponda Juve, fa pensare che l'appuntamento di domani potrà essere decisivo. Così sarà, in un senso o nell'altro. Ancora qualche ora di attesa e poi si conoscerà il futuro di Locatelli.