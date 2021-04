Manuel Locatelli torna a parlare del Milan. Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Sassuolo - obiettivo di mercato della Juventus - ha ricordato gli inizi coi rossoneri e il momento dell'addio: “Non vorrei tornare su quell’esperienza perché preferisco concentrarmi sul futuro, è stata positiva perché mi sono allenato con grandi campioni, ho esordito in Serie A con la maglia rossonera e ho provato il brivido lungo la schiena che ti dà segnare a San Siro contro la Juventus. È arrivato tutto in fretta, quasi non me lo sono goduto, e per questo il momento dell’addio al Milan è stato molto pesante, una vera delusione. Avevo perso fiducia in me stesso e l’ho ritrovata grazie al Sassuolo”.



JUVE – “La Juve? Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello. Certi attestati di stima e l’interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta”.