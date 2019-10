Il nuovo corso dell'Under 21 del ct Nicolato parte con una novità: Manuel Locatelli sarà il nuovo capitano: "Una responsabilità che mi piace, perchè il mister mi ha fatto sentire subito importante" spiega alla Gazzetta dello Sport. "E' motivo d'orgoglio".



SUL SASSUOLO - "Dobbiamo rimboccarsi le maniche: ci siamo guardati in faccia, non è successo nulla di grave, però dobbiamo fare meglio. Io stesso ho voglia di fare di più, sono ambizioso e per gli obiettivi che mi sono prefissato devo giocare di più, ma me lo devo guadagnare".



SU SQUINZI - "E' stato un esempio da seguire, una persona eccezionale, che posso solo ringraziare. Ci ha insegnato tanti valori".



SUL GOL ALLA JUVE AI TEMPI DEL MILAN - "Quel gol mi ha cambiato la vita, è uno dei miei momenti più belli, lo racconterò ai miei figli. Però c'è anche il lato negativo: su di me si sono create troppe aspettative. E quando le cose non andavano bene, ho sofferto. Non ero un fenomeno prima e non sono diventato un brocco dopo, sono sempre uguale, con la voglia di migliorarmi e sentirmi importanti. Ora mentalmente sono più forte, più pronto ad affrontare le aspettative".



SUGLI IDOLI - "Ho sempre guardato Pirlo, ora direi Kroos. E un altro esempio importante è stato Marchisio".



SUL MILAN - "E' stato un capitolo fondamentale. Mi dispiace per come ci siamo lasciati perché ho il Milan e i suoi tifosi nel cuore. Quando vedo San Siro è un'emozione diversa. Il Milan attuale? Progetto in fase di costruzione, ma sta durando un po' troppo, il Milan deve tornare quello che è, per la storia, i tifosi e le ambizioni che ha".