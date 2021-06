Manuelè a Coverciano, impegnato negli ultimi allenamenti "italiani" prima di volare a Londra per gli ottavi di finale di Euro 2020 e coinvolto in un testa a testa con Verratti per una maglia da titolare. Oggi, probabilmente, gli fischieranno un po' le orecchie. Perché in queste ore si parlerà molto di lui, ancora più che dopo la doppietta segnata alla Svizzera. In giornata, infatti,Punti di partenza: il Sassuolo valuta Locatelli. La Juventus lo sa e non si ferma, perché Massimiliano, lo ha individuato come l'uomo in grado di portare alla mediana dei bianconeri quella qualità che è mancata negli ultimi anni. La Juve sa, inoltre, di avere unda piccolo e desideroso di prendersi la sua rivincita in una big italiana, nonostante i corteggiamenti che gli sono arrivati dall'estero, tra Spagna, Germania e - soprattutto - Inghilterra. Questo però non basterà: si parlerà così anche diper abbassare la parte economica, uno su tutti Radu, centrale classe 2002.Federico Cherubini, alla sua prima vera trattativa importante senza accanto Paratici, sa che comprare i gioielli del Sassuolo non è mai facile e servirà anche una formula che accontenti tutti: il club emiliano, che vuole incassare una cifra importante, ma anche la Juve, che non può permettersi spese di un certo tipo in questo periodo. Una soluzione può essere l'impostazione di un, ovvero di un. Clausole e dettagli di cui si inizierà a parlare da oggi: la Juventus fa sul serio, vuole diventare un po' più... Loca.