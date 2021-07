più, per un centrocampo di qualità. La Juve ci pensa, valuta e riflette. Lavora a una contromossa per il centrocampista del Sassuolo e cerca la soluzione giusta per il ritorno del bosniaco. Già, perché l'arrivo di uno non esclude quello dell'altro, il giovane in rampa di lancio e il figliol prodigo. La prima richiesta fatta da Allegri è stato Loca ma se dovesse arrivare anche Mire non gli dispiacerebbe affatto, i due si conoscono bene e il bosniaco ha voglia di riscatto dopo una stagione negativa al Barcellona.