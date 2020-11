Una crescita esponenziale, un futuro già scritto. Manuel Locatelli è una delle belle notizie della stagione del Sassuolo, uno dei valori aggiunti della squadra di De Zerbi, che grazie alla vittoria di Napoli è balzata al secondo posto in classifica alle spalle del Milan. Milan, dove il centrocampista classe 1998 è cresciuto e ha mosso i primi massi tra i grandi,il Sassuolo è stato bravo a fiutare l'affare, dopo due anni può dire di averci visto lungo. Ora Locatelli è un giocatore diverso, più maturo, più pronto, in campo è meno ragazzo e più uomo. E' diventato un giocatore totale.Una parte del merito è di De Zerbi, che gli ha dato fiducia e lo ha valorizzato, ma il salto di qualità è stato soprattutto suo, a livello mentale. Come confermato qualche settimana fa dal suo allenatore: "Non si è ancora valutato bene lo spessore di Locatelli. Io sono di parte, va bene, ma credo sia veramente uno dei centrocampisti che nasce poche volte in un Paese". A oggi il ragazzo di Castelnovo è uno dei centrocampisti italiani più completi: ha tecnica, fisico, capacità di fare le scelte giuste e soprattutto ha personalità. Come dimostrato ieri contro il Napoli, quando, senza Berardi e Caputo, si è presentato sul dischetto e ha spiazzato Ospina.Forse non diventerà mai come Pirlo, al quale il presidente Berlusconi, ai tempi delle giovanili del Milan, lo aveva paragonato, ma da Pirlo potrebbe essere presto allenato.Il Sassuolo è una bottega cara, ma ha promesso a Locatelli che la prossima estate non gli impedirà di fare il salto.